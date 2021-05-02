إيهاب توفيق: انزعجت من تصريحات شيرين عبدالوهاب بشأن خلافها مع عمرو دياب

قال الفنان إيهاب توفيق، إن ما جعله يتضايق من الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها أساءت فهم ما قاله بشأن دفاعه عن خلافها مع الفنان عمرو دياب، موضحًا أنه ليس له علاقة بالطرفين، وإنما انزعج من الكلام.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب صرحت بأنه لا يوجد مطربين غير الفنانين تامر حسني ومحمد حماقي في مصر، معلقًا: «هي عاوزة تخبط في حد تاني ميبقاش بالطريقة دي».

وأشار إلى دفاعه عن الموقف لأنه رأي أن تصريحاتها تمس كل فناني الجيل، موضحًا أنه خلال فترة من مسيرته الفنية لم يكن محاطًا بفريق عمل كفء ما جعله يتأثر كثيرًا.