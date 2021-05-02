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الأميرة البريطانية شارلوت تحتفل بعيد ميلادها السادس

(د ب أ)
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 12:05 م

تم نشر صورة للأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام الوريث الثاني في الترتيب لعرش بريطانيا، اليوم الأحد وهي تبدو سعيدة ومرتدية فستانا صيفيا زهري اللون بمناسبة عيد ميلادها السادس.

وظهر شعر شارلوت الطويل منسدلا في الصورة التي التقطتها والدتها دوقة كامبريدج.

وقال قصر كنسينجتون إن الصورة التقطت في العطلة الأسبوعية في نورفولك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن نشر الصورة اليوم الأحد يأتي بعد نشر مقطع فيديو لشارلوت مع شقيقيها جورج 7 أعوام، ولويس 3 أعوام، ووالديهم بمناسبة الذكرى العاشرة لزواج دوق ودوقة كامبريدج يوم الخميس.

يشار إلى أن دوقة كامبريدج كاترين ميدلتون هي مصورة هاوية متحمسة وراعية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي ويتم نشر الصور التي تلتقطها بانتظام بمناسبة أعياد ميلاد أطفالها.

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