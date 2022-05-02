كوريا الجنوبية تسجل أكثر بقليل من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية أكثر بقليل من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في الوقت الذي ألغت فيه البلاد استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة في خطوة رئيسية نحو العودة للحياة الطبيعية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، أن البلاد أضافت 20 ألفا و 84 إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 26 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و295 ألفا و733 إصابة.

ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 22 ألفا و 958 حالة بزيادة 83 عن اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وبنهاية يوم الأحد كان قد تلقى 13ر33 مليون شخص، أو5ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات تلقيح معززة. وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح بالكامل 55ر44 مليون شخص، أي ما يعادل8ر86 %.