 وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يتفقون على التمسك بموقف موحد حيال دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل - بوابة الشروق
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وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يتفقون على التمسك بموقف موحد حيال دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل


نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 11:10 م

أعلنت وزارة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي أن وزراء الاتحاد الأوروبي للطاقة اتفقوا على التمسك بموقف موحد حيال دفع ثمن الغاز الروسي.

وقالت بومبيلي في تصريح عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للطاقة الذي عقد في بروكسل: "ندين جميعا بشدة قرار (غازبروم) الأحادي الجانب بقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا".

وأضافت: "نؤكد مجددا أنه يجب على جميع المشترين الوفاء بالتزاماتهم وفقا للعقود المبرمة".

وتابعت: "سنواصل العمل مع الشركات المشغلة والمفوضية الأوروبية لتطوير نهج مشترك للدفع، يمثل لقواعد الاتحاد الأوروبي والعقود بالشكل الذي أبرمت به".

وأشارت إلى أن "جميع الوزراء أيدوا هذا الموقف".

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