تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 7 سفن وغادرته 11.. بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 1673 شاحنة.

وأضاف المركز - في بيان صادر اليوم الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17526 طنا تشمل : 8000 طن فوسفات و8100 طن يوريا و1426 طن رمل زجاجي.. في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24635 طنا تشمل: 7924 طن ذرة و7490 طن خردة و52 ميثيل جلايكول و8900 طن سلاج و269 طن ابلاكاش.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 697 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1090 حاوية مكافئة .. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86117 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 232241 طنا.