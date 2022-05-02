ستاخوفسكي يوجه نقدا لاذعا لنادال بسبب تصريحاته

انتقد لاعب التنس السابق الأوكراني سيرخي ستاخوفسكي النجم الإسباني رافاييل نادال بعدما وصف حرمان لاعبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في بطولة ويمبلدون بأنه غير عادل.

وقال ستاخوفسكي، الذي اعتزل في وقت سابق من العام الجاري، في رسالة إلى نادال اليوم الاثنين عبر تغريدة بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أرجوك أخبرني كيف يكون من العدل ألا يتمكن لاعبو أوكرانيا من العودة لوطنهم؟ كيف يكون من العدل ألا يتمكن أطفال أوكرانيا من لعب التنس؟ كيف يكون من العدل أن يموت الأوكرانيون؟."

وكان نادال قد صرح أمس الأحد، على هامش مشاركته في بطولة مدريد المفتوحة، إنه يرى حرمان لاعبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في ويمبلدون بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا "غير عادل للغاية" لأن الحرب ليست خطأ اللاعبين.

وجرى حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروس في بطولة ويمبلدون هذا العام، وغيرها من البطولات في بريطانيا، من أجل منع روسيا من استغلال أي نجاح محتمل للاعبين، كدعاية.

ولم يكن نادال هو الوحيد الذي انتقد قرار الإيقاف، وإنما قوبل القرار بانتقادات من عدد كبير من اللاعبين من بينهم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتشش المصنف الأول على العالم والبريطاني آندي موراي والنجم السابق الأمريكي بيلي جان كينج وكذلك كل من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابعة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

ويمكن للاعبي روسيا وبيلاروس، مثل النجم الروسي دانييل ميدفيديف والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المشاركة في بطولات أخرى كرياضيين مستقلين.