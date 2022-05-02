أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة عيد الفطر في مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

وألقى الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، خطبة عيد الفطر المبارك، التي دارت حول مشروعية الأعياد في الإسلام حيث جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس وتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتأذر والتآلف ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس، وكذلك إبراز الدروس المستفادة من شهر رمضان الكريم.

وخلال خطبة عيد الفطر المبارك، أكد وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية ضرورة استحضار القيم والمعاني النبيلة التي تحملها مناسبة عيد الفطر المبارك، كونها مناسبة عظيمة من العطاء والتراحم والتعاطف والتكافل والعمل لبناء الوطن.

وعقب آداء صلاة عيد الفطر المبارك، هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المصلين بمناسبة عيد الفطر، مؤكدًا ضرورة التكاتف وبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء وتنمية الوطن، فيما حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع المواطنين والأطفال ابتهاجًا واحتفالًا بعيد الفطر المبارك.