محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية بعيد الفطر

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الفطر المبارك داخل النادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى.

حضر للتهنئة الأنبا صليب أسقف كنيسة ميت غمر وجميع اساقفة كنائس الدقهلية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور تامر البسنديلى رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضى، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وعدد كبير من القيادات الشعبية.

وقال " مختار " كل عام وشعب الدقهلية والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بخير وأمن وأمان خالص تهانى القلبية بمناسبة عيد الفطر واعياد الاخوه الأقباط "وأدعو الله أن تكون أيامنا كلها اعياد وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار "مختار" إلى أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية، يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين وأقباط وتأتى تأكيداً لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصرى الواحد مضيفا خلال كلمته التى ألقاها ترحيبا المهنئين أن ما تشهده مدينة المنصورة حالياً من أعمال تطوير ورصف لشوارعها لم تشهده منذ عشرات السنين وتم تطوير شبكات المرافق بالشوارع الرئيسية التى كانت متهالكة تماما وجارى التجهيز الآن لأعمال الرصف وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال نهاية شهر يونيو القادم.

والجدير بالذكر أنه تم خلال استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك عرض بعض الفقرات الفنية من فرقة استاد المنصورة للفنون الشعبية والحاصلة على المركز الأول على مستوى وزارة الشباب والرياضة.