مصدر بريطاني: روسيا وإيران وسوريا وأفغانستان غير مدعوة لحفل تتويج الملك

قال مصدر بريطاني، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا لم توجه الدعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز لكل من روسيا وبيلاروسيا وإيران وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا.



ووجهت الدعوة لرؤساء دول أخرى تتمتع بريطانيا بعلاقات دبلوماسية كاملة معها بالإضافة لممثلي المناطق والأراضي التابعة للتاج البريطاني. وتم توجيه الدعوات لدبلوماسيين كبار بدلا من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراجوا، بحسب وكالة رويترز.



وسيتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، السبت المقبل، في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزينا برموز دينية وتاريخية.



ويشارك حوالي 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشارلز الثالث، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.