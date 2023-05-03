 أرسنال يهزم تشيلسي بثلاثية ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أرسنال يهزم تشيلسي بثلاثية ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:58 م

حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف لهدف على نظيره تشيلسي، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

افتتح أهداف المباراة فريق أرسنال عن طريق مهاجمه أوديجارد في الدقيقة 18، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 30، ومن ثم أحرز المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 35، لينتهي الشوط بتقدم الجانرز بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز تشيلسي هدف تقليص الفارق عن طريق لاعبه نوني مادويك في الدقيقة 65، لينتهي اللقاء بفوز الجانرز بثلاثة أهداف لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده للنقطة 78 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 39 في المركز الثاني عشر.


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