الأمم المتحدة تتوقع تزايد أعداد النازحين من السودان إلى الدول السبع المجاورة

وزعت منظمة الصحة العالمية الوقود على بعض المستشفيات في السودان، كما تعمل على تفريغ ست حاويات من الإمدادات الطبية التي وصلت عن طريق السفن إلى السودان على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن شحنات الإمدادات تشمل المواد اللازمة لعلاج الإصابات الرضحية وسوء التغذية الحاد الوخيم.

وفي إطار تصريحاته في مؤتمره الصحفي اليومي عن الجهود الإنسانية في السودان، قال دوجاريك إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم الشركاء على الأرض بالرعاية الصحية المنقذة للحياة وإمدادات الولادة الآمنة.

وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تخطط، بالتشاور مع الحكومات والشركاء، لاستقبال أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من القتال في السودان إلى الدول السبع المجاورة.

وقال دوجاريك إن مزيدا من الأشخاص سيُجبرون على الفرار بحثا عن الأمان والمساعدة الإنسانية إذا لم يتم حل الأزمة بشكل عاجل.

وأكدت أحدث الأرقام الصادرة عن فرق الأمم المتحدة على الأرض أن 73 ألف شخص قد وصلوا إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك اللاجئون السودانيون والعائدون من لاجئي الدول الأخرى أيضا وخاصة لاجئي جنوب السودان.