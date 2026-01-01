• وينتشر في سوقها الشرقي، وسط تحليق الطيران المسيّر..

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، الخميس، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وانتشرت في بلدتها القديمة وسوقها الشرقي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية، وتقدمت باتجاه البلدة القديمة، وسط انتشار لفرق راجلة داخل السوق الشرقي.

وأوضح أن الاقتحام ترافق مع تحليق للطيران المسيّر في سماء المدينة.

ولم يُعرَف بعد مزيد من التفاصيل عن الاقتحام، ولم يبلّغ عن اعتقالات أو إصابات وسط الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الخميس، قتل الجيش فلسطينيا وأصاب آخر، في قرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​