حاكم الشارقة يشهد إطلاق النسخة 16 من جائزة كتاب الطفل

شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال فعاليات الدورة 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إطلاقَ النسخة 16 من جائزة كتاب الطفل، التي يُشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين .

وتابع حاكم الشارقة شرح حول أبرز فئات الدورة الجديدة للجائزة، والتي تتوزَّع على خمس فئات؛ هي: "الطفولة المبكرة"، و"الكتاب المصور"، و"كتاب ذو فصول"، و"كتاب اليافعين"، و"كتاب الشعر"، وهي الفئة المتجددة التي تُطرح كل عامين، والخاصة بالدورتين 15 و16 من الجائزة.

وتستهدف فئة "الطفولة المبكرة" كتبَ الأطفال منذ الولادة حتى خمس سنوات، ويقدِّم الناشر خمسة كتب بحدٍّ أقصى في هذه الفئة، أما فئة " كتاب اليافعين" (13-18 عامًا) فتستهدف الكتب الروائية والواقعية والخيالية الموجَّهة لليافعين، ويمكن للناشر تقديم عدد غير محدود من الكتب في هذه الفئة، شرط أن تكون مميَّزة وجديدة أو معدَّلة، كما ينبغي أن تحتوي الكتب على قصة، وحوار، وحَبْكَةٍ جذَّابة، وشخصيات متطورة.

ويمكن للمشاركين في فئة "الكتاب المصوَّر" (5-9 أعوام) تقديم خمسة كتب بحدٍّ أقصى، أما فئة "كتاب ذو فصول" (9-12 عامًا) فتهدف إلى رواية القصة عن طريق النثر بدلًا من الصور، ويمكن للناشر تقديم عدد غير محدود من الكتب في هذه الفئة، شرط أن تكون مميَّزة وجديدة أو معدَّلة.

وتستهدف فئة "كتاب الشعر" (حتى 18 عامًا) الكتب الشعرية المخصَّصة للأطفال واليافعين، ويمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، من الطبيعة والحيوانات إلى الصداقة والعائلة، وغيرها، ويجوز للناشرين تقديمُ أي عدد من الكتب يرغبون فيه لهذه الفئة، بشرط أن يحمل كل كتاب عواملَ الإبداع والأصالة والجاذبية، وأن يكون ذا مستوى عالٍ من المهارة الشعرية، من ناحية الوزن والمعنى.

وتبلغ القيمة الإجمالية لـ "جائزة اتصالات لكتاب الطفل" 1.2 مليون درهم، مع تخصيص 180 ألف درهم لكل فئة من فئاتها الخمس، ويُقسم هذا المبلغ بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر؛ بواقع 60 ألف درهم لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتَها المالية المؤلفُ والناشرُ فقط، بواقع 90 ألف درهم لكلٍّ منهما، إلى جانب 300 ألف درهم خصَّصتها الجائزةُ لبرنامج ورشة العمل الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب العربية الجديدة في مجال كتب الأطفال والشباب، وتنمية قدراتهم الإبداعية لتقديم الكتب المُنْسَجِمَة مع الهُوِيَّةِ الثقافية العربية المحلية، والتي تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.