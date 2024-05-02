دخول 12 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى غزة

دخلت قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أن القافلة التي دخلت أمس تتألف من 12 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 264 طنا من المساعدات الإنسانية تتضمن مواد غذائية ومياها وتمورا.

ويصل بذلك عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية الفارس الشهم 3، إلى 440 شاحنة.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية حتى أمس، أكثر من 22436 طنا، أرسلت عبر 220 طائرة شحن وثلاث سفن شحن بحري، حيث يتم تجميعها في مدينة العريش ومن ثم إدخالها إلى داخل قطاع غزة عن طريق الشاحنات عبر معبر رفح الحدودي.

كما تتضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تنفيذ عملية "طيور الخير" التي تتم عبر الإسقاط الجوي، والتي نفذت حتى أمس 43 إسقاطا للمساعدات الإنسانية والإغاثية على المناطق المعزولة من قطاع غزة بمجموع 3000 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني الإماراتي منذ تأسيسه داخل غزة أكثر من 18970 حالة، إضافة إلى 152 حالة تم إجلاؤها للمستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش، فيما تم إرسال 166 حالة للعلاج داخل الدولة.

وأشارت الوكالة أن دولة الإمارات أنشأت ست محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف جالون يوميا يستفيد منها سكان غزة مباشرة.