طارق مصطفى: الزمالك فاز بركلة جزاء مشكوك فيها

بدا طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي محبطا وغاضبا بعد الخسارة بهدف أمام الزمالك مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

صرح طارق مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس "لا نستحق الخسارة، نتعرض لظلم لم أره من قبل، ركلة جزاء الزمالك التي سجل منها هدف الفوز مشكوك فيها حسبما قيل لي".

وأضاف مدرب البنك الأهلي أن حكم اللقاء محمد عادل تسرع في طرد أسامة فيصل مهاجم الفريق في وقت مبكر جدا من اللقاء بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء.

وتابع "يبدو من أول دقيقة أننا سنخسر المباراة، ولا أعرف السبب، هناك علامة استفهام ولغز لا أفهمه، لقد لعبنا الدور الأول بالكامل خارج ملعبنا".

وعن تقييمه لأداء البنك الأهلي "أشكر اللاعبين، لم نقصر، ولكن لم نستغل الفرص، كنا الأفضل رغم النقص العددي، وتبديلاتنا كلها هجومية من أجل التعويض ولم نتراجع للخلف ومن الطبيعي أن يكون هناك هجمات مرتدة".

وختم طارق مصطفى تصريحاته "أتمنى العدالة لتطوير الكرة المصرية، كل تجاربي السابقة في المغرب والسعودية، لم أر أن الحكم يتأثر باسم الفريق".