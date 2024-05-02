أولمبياكوس يهزم أستون فيلا ويقترب من نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

عاد أولمبياكوس اليوناني بانتصار كبير من ميدان مستضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والتي أقيمت على ملعب فيلا بارك، معقل الأسود الإنجليزية.

تقدم أولمبياكوس عن طريق المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة 17، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم عاد أستون فيلا وقلص أولي واتكينز النتيجة في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل موسى ديابي في الدقيقة 52.

وبعد 4 دقائق فقط عاد أيوب الكعبي ووقع على الهدف الثالث له ولفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 56، وأخيرًا سجل سانتياجو هيز الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ضمن أولمبياكوس بنسبة كبيرة التأهل للمباراة النهائية، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب على ملعبه ووسط أنصاره.

ويلتقي الفريقان مجددًا، الخميس المقبل، 9 من مايو الجاري، على ملعب كارايسكاكيس في اليونان، ضمن منافسات الإياب.