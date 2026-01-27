سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم الأسعار في المتاجر ببريطانيا خلال الشهر الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة حصص أصحاب العمل في اشتراكات التأمين الوطني.

وسجل مؤشر أسعار المتاجر ارتفاعا سنويا بنسبة 1.5% خلال يناير، بعد ارتفاع بنسبة 0.7% في ديسمبر.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.3% مقارنة بالعام الماضي، مقابل تراجعها بنسبة 0.6% خلال ديسمبر.

في الوقت نفسه ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 3.9% خلال الشهر الحالي مقابل 3.3% خلال الشهر الماضي.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد متاجر التجزئة البريطاني، إن "هذه الأرقام لا تدعم أي ادعاء بوصول التضخم إلى ذروته. فقد ارتفع تضخم أسعار المتاجر هذا الشهر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة للشركات، واستمرار تأثير الزيادة في التأمين الوطني على الأسعار".

وأشارت ديكنسون، إلى أن اللحوم والأسماك والفواكه تأثرت بشكل خاص؛ مما يعكس ضعف العرض وقوة الطلب، في حين شهدت الفئات غير الغذائية، بما في ذلك الأثاث والأرضيات والصحة ومستحضرات التجميل، ارتفاعا في التضخم.