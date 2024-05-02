كوريا الجنوبية تسعى لتوقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، سعيها لتوقيع عقود طويلة الأجل جديدة لشراء الغاز الطبيعي المسال مع اقتراب مدة بعض العقود الحالية من نهايتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة، القول إن العقود التي وقعتها شركة كوريا جاز لشراء حوالي 10 ملايين طن من الغاز المسال ستنتهي خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

وأضاف أن الحكومة لا تريد التعاقد على كميات بديلة لكامل كميات هذه العقود على الفور، وأن الأسعار ستحدد كميات الغاز المسال التي يمكن شراؤها بعقود طويلة الأجل.