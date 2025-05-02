الإعلان عن البوستر الرسمي لفيلم المشروع X لكريم عبد العزيز قبل عرضه 21 مايو المقبل

اعلن صناع فيلم "المشروع X" عن البوستر الرسمي له، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز.

ومن المقرر أن يعرض رسميًا في دور العرض السينمائي يوم 21 مايو 2025، قبيل موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات، تبدأ من مصر مرورًا بـالفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل بُني الهرم الأكبر ليكون مقبرة فعلًا؟

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن بطولة كريم عبد العزيز و ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى النجوم ضيوف الشريف ماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز و هنا الزاهد.

ويُعد "المشروع X" علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، إذ أنه أول فيلم عربي يُعرض بتقنيات IMAX و4DX وDolby وScreenX، ليقدم تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة على مستوى الإنتاج العربي.

تم تصوير الفيلم في عدد من المواقع العالمية من بينها مصر، تركيا، إيطاليا ، والسيلفادور ويعد من أضخم الإنتاجات السينمائية للعام الجاري، من إنتاج تامر مرسي.