محافظ الدقهلية: بدء أعمال تجميل ورفع كفاءة الطريق الدائري

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء أعمال تجميل ورفع كفاءة الطريق الدائري وكوبري الجامعة بنطاق مركز المنصورة، وذلك إلى جانب أعمال الصيانة الجارية لكوبري الجامعة التي بدأت أمس بالتنسيق بين المحافظة ووزارة النقل ومديرية الطرق والجهات المعنية، وتم الانتهاء منها اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي لإعادة المظهر الحضاري لمدخل مدينة المنصورة من الطريق الدائري وكوبري الجامعة بنطاق مركز المنصورة، كما تجري أعمال تجميل ورفع الكفاءة في جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، في إطار خطة للارتقاء بالمظهر الحضاري على مستوى الدقهلية.

وأوضح المحافظ، أنه تم البدء في رفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي من الطريق الدائري وكوبري الجامعة، كما تم عمل حديقة أسفل كوبري منية سندوب وتركيب إنترلوك وزراعتها بالنجيلة، كذلك تجميل ودهان وصيانة كشافات الإنارة بميدان كوبري الجامعة، كما تم غسيل ودهان البلدورات ورفع كفاءة الإنارة العامة بالطريق الدائري، ومنطقة منية سندوب، وطريق من نزلة كوبري الشرقاوية، أمام قرية الخيارية، البرامون، بدواي وما زال العمل جاري تباعا، كما تم قص وتهذيب الأشجار والحدائق والجزر الوسطى، وتجميل ودهان البلدورات بمدخل وكوبري قرية نقيطة.