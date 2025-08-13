قال رئيس الوزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد صوابه في الوقت الذي تدرس فيه بلاده ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف لوكسون، للصحفيين، أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماماً مشيراً إلى أن نتنياهو قد تمادى كثيراً، وفقاً لوكالة سما الفلسطينية.

وتابع لوكسون، الذي يترأس حكومة ائتلاف تنتمي ليمين الوسط: أعتقد أنه فقد صوابه. ما نراه بين عشية وضحاها، الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال لوكسون في وقت سابق إن نيوزيلندا تدرس ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وانضمت أستراليا حليفة نيوزيلندا المقربة يوم الاثنين إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلانها اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر.

وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا والعديد من الحلفاء الأوروبيين، أمس، إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها، داعين إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع.