رئيس وزراء باكستان: سنلقن الهند درسا في حال انتهاك معاهدة مياه نهر السند

حذر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الهند من أن أي محاولة لقطع المياه عن باكستان، في انتهاك لمعاهدة مياه نهر السند، ستقابل برد حاسم.

وقال رئيس وزراء باكستان في خطاب ألقاه خلال فعالية، أقيمت في إسلام آباد بمناسبة اليوم العالمي للشباب "أنتم تهددون بقطع المياه عنا. إذا حاولتم القيام بتلك الخطوة، فستلقنكم باكستان درسا لن تنسوه على الإطلاق"، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأكد أن المياه هي شريان الحياة لباكستان ولن يتم التنازل عن حقوق البلاد، بموجب الاتفاقيات الدولية.

وكان شهباز شريف قد أكد في أوائل يوليو الماضي التزام بلاده بتعزيز قدرتها على تخزين المياه ، ردا على جهود الهند لاستغلال موارد المياه كأداة استراتيجية.

وكانت الحكومة الهندية قد أوقفت العمل بمعاهدة مياه نهر السند التي مضى عليها ستة عقود، ردا على هجوم إرهابي على سياح في منطقة كشمير المتنازع عليها في 22 إبريل الماضي.