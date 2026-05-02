«قدسية السماء» يحصد ذهبية التحريك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حصد فيلم «قدسية السماء» (Holy Heavens) من إيران، للمخرجين نجاح خزره فارديارداد وفرنوش عبدي، جائزة هيباتيا الذهبية في مسابقة أفلام التحريك، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، الذي يُختتم مساء اليوم، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتدور أحداث الفيلم، الذي تبلغ مدته 9 دقائق، حول ثقل فقدان الأحبة، وكيف قد يصبح هذا الألم طاغيًا إلى درجة أن التخلص منه يتطلب ميلادًا جديدًا لا مفر منه.

وذهبت جائزة هيباتيا الفضية إلى فيلم «المكان المربح» (Profitable Place) من بيلاروسيا، للمخرج أليكس ماكسيموف، وهو إنتاج عام 2025، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يناقش فكرة أن بعض الأماكن في العالم أكثر ملاءمة للأعمال، وأن المهارة لا تكتفي بتلبية الطلب بل تصنعه.

ومنحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا لفيلم «كيكة كييف» (Kyiv Cake)، إنتاج إستونيا وأوكرانيا، للمخرج ميكيتا ليسكوف، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول طفل يولد في عائلة فقيرة، بينما يبذل والداه كل ما في وسعهما للبقاء، قبل أن تتصاعد الأزمة إلى ذروتها.

كما حصل فيلم «رفيق» (Fellow) من فرنسا على تنويه خاص، وهو من إخراج مجموعة من المخرجين، وتدور أحداثه بعد معركة دامية في الحرب العالمية الأولى، حيث يجوب كلب تابع للصليب الأحمر الأراضي المدمرة بحثًا عن ناجين.