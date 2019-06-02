انفجار سيارتين مفخختين بمدينة درنة شرقي ليبيا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11آخرون جراء انفجار سيارتين مفخختين جنوب مدينة درنة بشرقي ليبيا صباح اليوم الأحد، حسبما ذكر مصدر طبي بمستشفى الهريش بدرنة.

وقال محمد الشاعري من مديرية أمن درنة لوكاله الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق أن السيارتين استهدفتا مقرا للجيش التابع للمشير خليفة حفتر ، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الهريش بالمدينة.

يشار إلى أن مدينة درنة كانت تسيطر عليها جماعات مجلس شورى مجاهدي درنة الإسلامية منذ عام 2011 قبل أن يعلن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تحريرها عام 2017 بعد معارك عنيفه بالمدينة.

ويقول مراقبون إن هذا الاستهداف يأتي ردا على تسليم القوات الليبية الإرهابي المصري (هشام عشماوي) للدولة المصرية.

ويعد عشماوي أحد أبرز القيادات التي كانت تقاتل مع جماعة شورى مجاهدي درنة قبل أن تتمكن القوات الليبية التابعة لحفتر من القبض عليه في أكتوبر الماضي.