حزب البديل يطالب باستقالة الحكومة الألمانية بعد استقالة زعيمة الحزب الاشتراكي

طالب يورج مويتن، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، باستقالة الحكومة الألمانية بعد أن أعلنت اندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، استقالتها من رئاسة الحزب وكتلته البرلمانية.

وأضاف مويتن متسائلا اليوم الأحد:" من لا يزال مهتما بشكل عام بما إذا كانت ناليس ستستقيل وبمن سيخلفها كمدير تفليسة سياسي للحزب الاشتراكي الذي كان حزبا شعبيا في السابق؟".

وتابع مويتن أن " من يجب عليه الاستقالة في هذا البلد من أجل إفساح الطريق لبداية جديدة فعلية، هو أنجيلا ميركل ومعها الحكومة برمتها".

وكانت ناليس تعرضت لضغوط بعد النتائج الكارثية التي سجلها الحزب في انتخابات برلمان أوروبا قبل أسبوع وأعلنت اليوم بشكل نهائي استقالتها من منصبيها في رئاسة الحزب ورئاسة الكتلة البرلمانية.

وأعرب مويتن أن تغير القيادة في الحزب الاشتراكي يمكن أن يعصف أيضا بالائتلاف الكبير الذي تقوده ميركل.