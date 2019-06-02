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كشف مصدر أمني لـ«الشروق»، عن تفاصيل تقدم زوج ابنة الإعلامي أحمد شوبير ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر صباح اليوم الأحد، حيث أكد أن زوجته فوجئت بسرقة الفيلا التي تقيم فيها باخل كومباوند شهير في مدينة السادس من أكتوبر.

واكد المصدر أن المعاينة الاولية اثبتت قيام شخص لديه معلومات كافية عن اماكن مقتنياتهم داخل الشقة خاصة وأن الخزينة تم فتحها بواسطة المفتاح دون وجود آثار كسر.

وامر اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بفحص العاملين والمترددين على الفيلا.

كما أمد على ضرورة مراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على عملية الدخول والخروج خلال فترة الواقعة.

تحرر المحضر رقم 5143 جنح لسنة 2019، وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.