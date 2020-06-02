يرى ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، أن عمر جابر نجم بيراميدز هو أفضل لاعب في مصر بالفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لاعب جيد ويتحرك بذكاء شديد.

وقال جوميز في تصريحات عبر "صدى البلد":«أفضل لاعب في مصر هو عمر جابر هو لاعب كفء ويتحرك بذكاء شديد خلال المباريات، وأرى أنه من أفضل لاعبي الجيل الحالي، كما أرى أنه خلال سنتين سيكون هناك لاعبين كبار في الدوري الإسماعيلي».

كما أشار جوميز إلى أنه يعجبه ثنائي خط وسط الزمالك طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي.

وحكى جوميز أنه يحمل ذكريات سيئة حينما كان مدربا للقطن الكاميروني وتعرض للهزيمة على يد الأهلي، علما بأنه حقق لقب الدوري الكاميروني مع هذا الفريق.