السودان في رسالة لمجلس الأمن: نرفض أي موقف أحادي بشأن سد النهضة

بعثت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، اليوم، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سدّ النهضة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، تضمنت الرسالة أيضا على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخراً وتمثلت في الإتصالات التي أجراها رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.

وطالبت الرسالة مجلس الأمن بتشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف.

وأكدت الرسالة على موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها.

كما شددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والإمتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.