قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه وضع خطة قصيرة المدى منذ توليه لمنصبه؛ لها هدفين رئيسيين وهما؛ توفير بيئة عمل ملائمة للقاضي، وتطوير منظومة الشهر العقاري.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، مساء الثلاثاء، أن هناك مشاكل كانت تواجه توثيق المعاملات في الشهر العقاري؛ منها أنه كان يشهد ازدحامًا؛ بسبب قلة المقرات والعمالة، لافتًا إلى أنه منذ توليه حقيبة وزارة العدل عمل على نقل 1000 موظف من العاملين في مختلف الجهات الحكومية إلى الشهر العقاري، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة العمالة من موثقي الشهر العقاري، بنسبة 41%.

وأشار إلى الاتفاق مع مصلحة البريد لإعطاء الشهر العقاري مقرات بداخلها، موضحًا أنه تم ضم 33 مقرًا داخل مصالح البريد لخدمة الشهر العقاري، فضلًا عن عرض مصلحة البريد لـ114 مقرًا آخرين داخل مكاتبها؛ لتختار منهم وزارة العدل مقرات لصالح الشهر العقاري، سيتم البت في أمرهم خلال شهرين على الأكثر.