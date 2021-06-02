تحديد 13 جزيرة ودولة للانضمام إلى القائمة الخضراء في بريطانيا

كشفت صحيفة بريطانية عن الأماكن الـ13 التي سيتم عرضها غداً الخميس على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للموافقة على السفر إليها في ظل وباء كورونا ومن بينها هذه الأماكن عدد من الجزر اليونانية والإسبانية.

وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية إنه سيكون لدى البريطانيين قريبًا المزيد من الخيارات لقضاء عطلاتهم الصيفية إذا تم إضافة هذه المدن للقائمة الخضراء غداً، وفقاً لما هو متوقع بعد موافقة جونسون.

ومن المتوقع إضافة ما يصل إلى ثماني وجهات، مثل جزر الكناري، لهذه الأماكن المفضلة نتيجة انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كوفيد وستُعفى أي وجهات جديدة تضاف إلى القائمة الخضراء من الحجر الصحي عند العودة.

كما يتم تثبيت عدد من الجزر لقضاء العطلات في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك جامايكا وبربادوس وجرينادا، وكذلك مالطا والمغرب وفنلندا كمرشحين محتملين ، ويجب على المسافرين المتجهين إلى وجهات القائمة الخضراء إجراء اختبار كوفيد-19 قبل المغادرة، وإجراء اختبار آخر في اليوم الثاني من عودتهم ، إلا أن رئيس الوزراء حذر أيضًا من أنه "لن يتردد" في نقل البلدان من الأخضر المسموح بالسفر إليها إلى الأحمر وهي القائمة الغير مسموح بالسفر إليها إذا لزم الأمر بناءاً على وضعها من إنتشار المرض.

في الوقت نفسه، سيُطلب من أولئك الذين يعودون من وجهات القائمة الحمراء تحمل 10 أيام من الحجر الصحي الإلزامي في فندق معتمد من الحكومة، وستكون التكلفة 1750 جنيهًة استرلينى يتحملها الراكب وسيكون الاختبار أيضًا جزءًا من هذه الحزمة، وحاليًا، تعد جزر إيبيزا ومايوركا أقل من المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بمعدل الإصابة لمدة 14 يومًا.

وعندما سئل عما إذا كان من المحتمل توسيع القائمة الخضراء، قال جونسون: "سنحاول السماح للأشخاص بالسفر، لأنني أعلم أن الكثير من الناس يريدون ذلك، لكن علينا توخي الحذر ونحن يجب أن نستمر في وضع البلدان على القائمة الحمراء عندما يكون ذلك ضروريًا".

وأضاف: "أريد منكم أن تعرفوا أننا لن نتردد في نقل البلدان من القائمة الخضراء إلى القائمة الحمراء إذا كان علينا القيام بذلك. الأولوية هي مواصلة إطلاق اللقاح، لحماية الناس في هذا البلد".

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن القائمة الحمراء قد تكون ميزة طويلة الأجل للسفر بعد أن افتتح مطار هيثرو الثلاثاء مبنىً مخصصًا للوافدين.

والقائمة الخضراء تضم إيبيزا ومايوركا وجزر الكناري ورودس وجزيرة كوس وجزيرة زانتي اليونانية وأنتيجوا وبربادوس وجرينادا وجامايكا ومالطا وفنلندا.