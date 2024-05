حذر مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من اعتزام إسرائيل شن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقال بوريل عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الاثنين، إن أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح تنذر بالأسوأ وتحديدا المزيد من الحرب والمجاعة، واصفا ذلك بالأمر غير المقبول.

وأضاف أنه يجب على إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري وأن تنفذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، موضحا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، أن يتحرك لمنع مثل هذا السيناريو.

Israel's evacuation orders to civilians in Rafah portend the worst: more war and famine. It is unacceptable.



Israel must renounce to a ground offensive and implement UNSCR 2728.



The EU, with the International Community, can and must act to prevent such scenario.