حذر مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من اعتزام إسرائيل شن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقال بوريل عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الاثنين، إن أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح تنذر بالأسوأ وتحديدا المزيد من الحرب والمجاعة، واصفا ذلك بالأمر غير المقبول.

وأضاف أنه يجب على إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري وأن تنفذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، موضحا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، أن يتحرك لمنع مثل هذا السيناريو.

Israel's evacuation orders to civilians in Rafah portend the worst: more war and famine. It is unacceptable.



Israel must renounce to a ground offensive and implement UNSCR 2728.



The EU, with the International Community, can and must act to prevent such scenario. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 6, 2024

وفي وقت سابق من الاثنين، قال جيش الاحتلال، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت».

ونشر جيش الاحتلال على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الإخلاء.

ودعا سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المواصي، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية.