موسكو: سنتحرى الإعلان السوداني عن مراجعة اتفاقية عسكرية مع روسيا

أعلنت موسكو أنها تحلل إعلان رئيس أركان الجيش السوداني، بأن الخرطوم تعيد النظر في اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء مركز إمداد ودعم مادي للبحرية الروسية على أراضي السودان.

ونقل موقع قناة "آر تي" عربية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول اليوم الأربعاء إن موسكو اطَلعت على تصريح رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مضيفا: "لا نزال على تواصل مستمر مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية، وسنتحرى هذه المسألة".

وكان رئيس أركان الجيش السوداني قد صرح مؤخرا في مقابلة تليفزيونية بأن حكومة الخرطوم تحتفظ بـ"حرية المناورة" إزاء الاتفاقية المبرمة مع روسيا.

وأوضح أن هناك إعادة نظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح السودان، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تطرح على المجلس التشريعي لإقرارها النهائي، "لا في العهد الذي وقعت فيه، ولا حتى الآن، لأنه لا يوجد هناك مجلس تشريعي في السودان".