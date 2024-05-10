كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إصابة 11 جنديا من سلاح المدرعات بجيش الاحتلال بقرصات دبابير، بعد أن صعدت ناقلة الجند على عش دبابير قرب مستوطنة نيريم في المنطقة الفاصلة عن الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح مركز شيبا الطبي أن بعض حالات الجنود المصابين قد تدهورت، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها الأمراض جنود الاحتلال بغزة، ففي يناير الماضي، عالج العشرات من أطباء الأمراض الجلدية مئات الجنود الإسرائيليين ممن خدموا في الحرب على غزة من التهابات حادة في القدمين ناتجة عن أشهر من الحرب وأسابيع من النشاط العملياتي دون تهوية للأقدام.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في حينها أن أكثر تلك العدوى شيوعا لدى العديد من الجنود هي انحلال القرنية، حيث تسبب البكتيريا ظهور رائحة كريهة قوية وحكة وتكوين أخاديد وتقشير في القدم تصل أحيانا إلى حد النزيف.

وأوضحت الصحيفة أن الجنود المصابين بهذه العدوى يتلقون جرعات من المضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم.

وذكرت الصحيفة أن الجنود يعانون كذلك من ظهور أظافر تحت الجلد، وهي حالة تسبب ألما شديدا وصعوبة في مواصلة الأنشطة العملياتية، وفي بعض الحالات يتم تحويلهم لإجراء عملية جراحية لإزالة أو رفع الجزء المخترق، مع العلاج بالمضادات الحيوية.