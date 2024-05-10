 سانوفي ونوفافاكس توقعان اتفاقا يشمل تسويق لقاح مشترك ضد كوفيد-19 - بوابة الشروق
الجمعة 10 مايو 2024 4:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سانوفي ونوفافاكس توقعان اتفاقا يشمل تسويق لقاح مشترك ضد كوفيد-19

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 4:33 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 4:33 م

وقعت شركتا "سانوفي" و"نوفافاكس" على اتفاق ترخيص، يشمل تسويق لقاح مشترك ضد كوفيد-19 والإنفلونزا.

وستحصل شركة "نوفافاكس" على 500 مليون دولار، كدفعات مقدمة، بالإضافة إلى 700 مليون دولار، في مراحل التطوير والتنظيم وطرح اللقاح ، حسب بيان اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتستحوذ شركة "سانوفي" أيضا على حصة ضعيفة نسبتها حوالي 5% من شركة "نوفافاكس" وارتفعت أسهم شركة "نوفافاكس" بواقع 49%، في التداول، قبل افتتاح السوق في نيويورك.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بواقع 50%، في العام الماضي، وحتى إغلاق التداول أمس الخميس. والاتفاق يربط بين أكبر شركتين، في عالم اللقاحات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك