سانوفي ونوفافاكس توقعان اتفاقا يشمل تسويق لقاح مشترك ضد كوفيد-19

وقعت شركتا "سانوفي" و"نوفافاكس" على اتفاق ترخيص، يشمل تسويق لقاح مشترك ضد كوفيد-19 والإنفلونزا.

وستحصل شركة "نوفافاكس" على 500 مليون دولار، كدفعات مقدمة، بالإضافة إلى 700 مليون دولار، في مراحل التطوير والتنظيم وطرح اللقاح ، حسب بيان اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتستحوذ شركة "سانوفي" أيضا على حصة ضعيفة نسبتها حوالي 5% من شركة "نوفافاكس" وارتفعت أسهم شركة "نوفافاكس" بواقع 49%، في التداول، قبل افتتاح السوق في نيويورك.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بواقع 50%، في العام الماضي، وحتى إغلاق التداول أمس الخميس. والاتفاق يربط بين أكبر شركتين، في عالم اللقاحات.