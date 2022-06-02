زيلينسكي: خمس أوكرانيا بات تحت السيطرة الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن خمس أوكرانيا يخضع الآن للاحتلال الروسي، بعد مرور نحو 100 يوم على الغزو الروسي.



ونقل المكتب الرئاسي الأوكراني عن زيلينسكي قوله في بيان مصور أمام برلمان لوكسمبورج "اليوم، أصبح نحو 20٪ من أراضينا تحت سيطرة المحتلين". وهذا ما يعادل نحو 125 ألف كيلومتر مربع.



وأضاف زيلينسكي "هذه المساحة أكبر من مساحة دول البنلوكس بأكملها"، في إشارة إلى مصطلح مختصر لدول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. وأشار أيضا إلى أن جبهة القتال تمتد الآن لأكثر من ألف كيلومتر.



وقال زيلينسكي إن القوات الروسية احتلت 3260 تجمعا سكانيا منذ بدء الغزو في شباط/فبراير الماضي، وأنه تم تحرير نحو 1017 من بين تلك الأماكن حتى الآن.



وأوضح الرئيس الأوكراني أنه إضافة إلى ذلك، نزح نحو 12 مليون أوكراني محليا، في حين فر نحو 5 ملايين آخرين إلى الخارج. وقال أيضا إن روسيا فقدت أكثر من 30 ألف جندي في القتال وهو رقم شكك فيه العديد من الخبراء العسكريين الغربيين.



وأضاف زيلينسكي: "لقد أوقفناهم بل وفي بعض الأحيان، دفعناهم إلى الخلف، جيش الغزاة هذا الذي كان يعد ذات يوم ثاني أقوى جيش في العالم".