أمريكا تفرض عقوبات على أعضاء الأوليجارشية الروسية والمسؤولين الحكوميين

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أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس، فرض المزيد من العقوبات على اعضاء الأوليجارشية (القلة ذات النفوذ) الروسية والمسؤولين الحكوميين البارزين بسبب الحرب التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أفراد تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن بين من فرضت عليهم العقوبات ، الملياردير أليكسي مورداشوف والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما استهدفت الحكومة الأمريكية شركة لليخوت تابعة للكرملين.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون "كشفت الإجراءات المتخذة اليوم أن وزارة الخزانة يمكنها ملاحقة وستظل تلاحق المسؤولين عن حماية هذه المصالح غير المشروعة والإبقاء عليها".