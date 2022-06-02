التحفظ على 2 طن مواد كيماوية داخل مصنع غير مرخص في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحفظ على 40 شيكارة أوكساليك أسيد 99،6%، وزن الواحدة الصافي 25 كيلو جرام "صيني المنشأ"، بإجمالي وزن 1000 كيلو جرام، و8 مكعبات بلاستيك "صبغة سائلة لصناعة الورق "هندي المنشأ" بإجمالي وزن 1000 كيلو جرام، غير صالحين للاستخدام.

وجاء قرار النيابة، أمس الأربعاء، عقب ضبطهم داخل محل بدون ترخيص قبل ترويجهم في الأسواق، وحيث قررت التحقيق مع المسئول عنهم بتهمة الغش التجاري، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية إخطارًا يفيد ورود معلومات حول قيام المسئول عن مصنع كيماويات؛ لحيازته مواد كيماوية، منتهية الصلاحية داخل مخزن تابع للمصنع وبدون ترخيص، مما يشكل ضررًا على صحة المواطنين.

وبتقنين الإجراءات ومداهمة المخزن تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله على المضبوطات، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.