أوكرانيا وبولندا تخططان لإطلاق مشروع دفاعي مشترك لإنتاج الأسلحة والمعدات

تخطط أوكرانيا وبولندا لإطلاق مشروع دفاعي مُشترك لانتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ـــ في مؤتمر مشترك مع نظيره البولندي ماتيوز موراويكي في العاصمة كييف، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء ـــ إن كييف ووراسو وقعتا مذكرة لتأسيس لجنة بولندية - أوكرانية مُشتركة لبدء التعاون بين شركات البلدين.

وأضاف أن هذه اللجنة سوف تعمل على إعداد توصيات بشأن شكل صيغة إطلاق مشروع أوكراني - بولندي مشترك لانتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يرتقي بالتعاون الدفاعي بين أوكرانيا وبولندا إلى مستوى جديد يسمح بانتاج أنواع حديثة من الأسلحة الدفاعية.

يذكر أن المشاورات الحكومية الدولية بين أوكرانيا وبولندا عقدت اليوم في كييف بمشاركة رئيس الوزراء الأوكراني ونظيره البولندي وبعد المشاورات، وقعت حكومتا أوكرانيا وبولندا ثماني اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة ومجمع الدفاع العسكري والتعاون عبر الحدود والجمارك والسياسة البيئية وإعمار أوكرانيا وغيرها من سبل التعاون.



