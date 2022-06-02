وزيرا خارجية أمريكا والكونغو الديمقراطية يبحثان دعم الأمن والاستقرار في شرقي الكونغو

يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا، اليوم الأربعاء، دعم الأمن والاستقرار شرقي الكونغو الديمقراطية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده الوزيران قبيل الاجتماع الذي سيجمعهما في وقت لاحق اليوم، إننا سعداء للغاية للعمل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز شراكتنا المميزة من أجل السلام والازدهار والحفاظ على البيئة.

وتابع إنني أتطلع أيضا إلى مناقشة كيف يمكننا دعم السلام والأمن والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تواجه بعض التحديات، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

ومن جانبه، أكد لوتندولا على الصداقة بين البلدين وأن الولايات المتحدة شريك مهم لجمهورية الكونغو الديمقراطية.