روسيا: المسؤولية عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة تقع على عاتق بروكسل وواشنطن

قالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو سوف تتحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، صباح الخميس.

وتابع بيان الخارجية، أن «المسؤولية عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية، التي أثارتها العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية».

وجاء في البيان أن «روسيا سوف تتحمل كل التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بصلابة، وستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية»، مضيفًا: «ستقع المسؤولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الأوروبي على عاتق بروكسل والرعاة السياسيين في واشنطن».

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، أمس الأربعاء، من مجاعة عالمية وشيكة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» للعلاقات مع روسيا أوليج كوبياكوف، أن المنظمة حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أنه وفق الإحصاءات العالمية، فإنه قبل جائحة كورونا، طال الجوع 690 مليون شخص حول العالم، ثم وصل هذا الرقم إلى 811 مليونا في عام 2020، مؤكدًا أن العدد سيزيد هذا العام بسبب الوضع في أوكرانيا، حسب «سبوتنيك».

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أزمة غذاء عالمية وشيكة، قد تقود إلى كارثة، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة يمكن أن تستمر سنوات، مهددة عشرات الملايين حول العالم بالمجاعات وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد الأمين العام أنه إن لم يتم توفير الطعام للناس فقد تحدث كوارث لا حصر لها، لافتًا إلى أن شبح نقص الغذاء العالمي يلوح في الأفق خاصة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لأزمة الغذاء الراهنة هي عودة الإنتاج الغذائي لأوكرانيا، والمواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروسا، إلى الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، كشف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الاقتصادية، أن العالم سيدخل في مرحلة الجوع بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن واشنطن تحاول سحب احتياطيات الحبوب من أوكرانيا، الأمر الذي يهدد أزمة عالمية وشيكة.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أن 22 مليون طن من الحبوب موجودة حاليًا في صوامع بأوكرانيا ولا تنتظر سوى السماح بتصديرها، مشيرًا إلى أن واشنطن قررت تخصيص 215 مليون دولار إضافية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي.