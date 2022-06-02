محافظ مطروح يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من بولندا

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من بولندا إلى مطار مرسى مطروح الدولي تحمل على متنها 156 سائحا بولنديا بعد عودة السياحة البولندية بعد توقف منذ عام 2013، وفي إطار بدء تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحي لعام 2022.

رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة ،كما تم استقبالهم والترحيب بهم مع تقديم الورود والشكولاتة من خلال مطار مرسي مطروح الدولي، وإهداء البرشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

كما قام مطار مرسي مطروح الدولي خلال الاستقبال برش المياه أمام أول طائرة ضمن طقوس المطارات حول العالم عند استقبال طائرة جديدة، تقوم بأول رحلة للمطار، وتم استقبال هذه الطائرة باستخدام خراطيم المياه القوية، ورش المياه على شكل قوس كبير، يحيط بالطائرة، عند هبوطها أرض المطار، بالإضافة لتنظيم احتفاليه فنيه قدمتها فرقه مطروح للفنون الشعبية بالتنسيق مع مديرية الثقافة، حيث تضمنت الاحتفالية عروض فلكلورية وأغاني تراثيه وعروض تنوره نالت استحسان السائحين بصورة كبيره الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني.

وأشار محافظ مطروح إلى استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية حيث استقبل مطار مرسي مطروح الدولي أول أمس الثلاثاء، رحلة طيران شارتر من إيطاليا على متنها 186 سائحا إيطاليا على ان تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف ، مع التأكيد على أهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظة ليواكب ما تتمتع به من امكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.