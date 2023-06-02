هشام آمنة يبحث قضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية مع وزير الهجرة الهولندية

بحث وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مساء اليوم، مع وزير الهجرة الهولندي، إريك فان ديربرج، وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية، عدد من القضايا لإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك بين الجانبين المصري والهولندي منها قضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

وحضر اللقاء السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى.

وتم مناقشة سبل الدعم الهولندي في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع أبناء الشعب المصري كأشقاء وضيوف ومواطنين، وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأوروبية.

وأشار وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، إلى أن الدولة المصرية تستضيف ملايين الضيوف من الدول الشقيقة الذين تعرضت بلادهم لظروف سياسية مختلفة وتوفر لهم جميع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، ومراعاة حقوق المواطنة والاندماج في المجتمع المصرى بهدف توفير سبل الحياة الكريمة.

وأضاف، أن المحافظات والمستويات الإدارية المحلية هي حائط الدفاع الأول للتعامل مع قضية اللاجئين وتحدي الضغط علي خدمات البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية، مما يتطلب دعم أكبر للإدارة المحلية لدعم مرونتها وقدرتها علي التعامل مع مثل هذه التحديات.

وأشار وزير الهجرة الهولندي إلى أن أزمة اللاجئين هي تحدي عالمي تتشاركه مصر وهولندا علي حد سواء وأن جمهورية مصر العربية تعد الملاذ الآمن ونموذجاً ملهماً في التعامل مع قضية اللاجئين.

وأضاف، أن المملكة الهولندية تعي كل الوعي أن هذه القضية تلقي علي عاتق الحكومة المصرية أعباء إضافية وأن الحكومة الهولندية علي أتم الإستعداد لدعم دور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط من خلال حشد الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمة وتحسين وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة للمهاجرين على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.