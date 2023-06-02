حيوانات لاما هاربة من السيرك توقف حركة السكك الحديدية في فيينا

هربت بعض حيوانات اللاما من سيرك اليوم الجمعة؛ ما تسبب فى توقف قصير على واحد من أهم خطوط السكك الحديدية في فيينا.



وركضت الحيوانات الهاربة بين قضبان القطارات قرب محطة قطار ميدلينج في فيينا، حسبما ذكرت هيئة السكك الحديدية النمساوية الاتحادية.



وتم إغلاق هذا الطريق لحوالي 20 دقيقة بينما أمسك موظفو السيرك وهيئة السكك الحديدية والشرطة بالحيوانات.



ولم تتعرض أي من حيوانات اللاما لإصابات.



وقالت المتحدثة باسم هيئة السكك الحديدية: "يندر في فيينا أن يتم إيقاف حركة القطارات بسبب سير حيوانات على الخطوط الحديدية".