حماس: قصف مجمع ناصر الطبي وارتكاب مجزرة هناك يعكس تمادي الاحتلال في تجاوز المحرمات الإنسانية

حمّلت حركة حماس، اليوم الخميس ، "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الجريمة التي ارتكبها بقصف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة"، مؤكدة أن "استهداف المستشفى وقتل المرضى وأفراد الطواقم الطبية يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان اليوم أوردته وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية ، إن "قصف مجمع ناصر الطبي وارتكاب مجزرة بحق المرضى والعاملين فيه يعكس تمادي الاحتلال في تجاوز المحرمات الإنسانية"، واصفاً "ما جرى بالسلوك الإرهابي غير المسبوق".

وأضاف أن "استمرار جرائم الاحتلال بحق المستشفيات يأتي نتيجة تخاذل المجتمع الدولي عن محاسبة قادته"، محمّلاً "مجلس السلام وممثله ملادينوف المسؤولية عن الجريمة".

ودعا قاسم "الدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام إلى اتخاذ موقف جاد وحازم، وعدم السماح للاحتلال باستغلال مشاركتها في المجلس غطاءً لمواصلة جرائمه".

وكان قصف إسرائيلي بصاروخ استهدف الطابق الثاني من المجمع الطبي ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم مرضى وأفراد من الطواقم الطبية ومرافقون.

وأفادت المعلومات الميدانية بأن الصاروخ اخترق ثلاثة طوابق، من الرابع وصولاً إلى الثاني، وسط دمار واسع في المكان.

وطبقا للوكالة، "يأتي الاستهداف في ظل تحريض إسرائيلي متواصل ضد مجمع ناصر الطبي، الذي تعرض للقصف للمرة السابعة، في سياق الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية في قطاع غزة".