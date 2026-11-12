سرقة ما بين 18 إلى 50 مليار جنيه سوداني بعد اختراق حسابات مصرفية لبنك الخرطوم

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أعلنت غرفة طوارئ سودانية أن أكثر من 50 من التجار والعملاء بولاية غرب كردفان فقدوا مبالغ مالية ضخمة تتراوح مابين 18 إلى 50 مليار جنيه سوداني جراء تعرضهم لاختراق في حساباتهم المصرفية في فروع مختلفة لبنك الخرطوم واستيلاء ونهب أموالهم عبر تطبيق "بنكك".

ونقل "راديو دنبقا" السوداني عن المتحدث الرسمي باسم غرفة دار حمر عزَّام حامد قوله، إن الغرفة تلقت شكاوي من التجار والعملاء بتعرضهم لاختراق، مشيراً إلى أنهم وثقوا أكثر من 50 حالة اختراق بمبالغ مالية ضخمة.

وأضاف أن البنك يغلق الحساب وحينما يذهب العميل إلى البنك يجد أمواله قد سحبت منه، متهما إدارة بنك الخرطوم بالتقاعس لكونها لم تقم بتجميد هذه الحسابات التي تعرضت لاختراق.

وتابع، "شرعنا نحن في غرفة طوارئ دار حمر ومعنا هؤلاء التجار في رفع دعاوى قانونية جماعية ضد البنك ومخاطبة إدارة بنك السودان المركزي لاتخاذ إجراءات رقابية صارمة"، داعياً بنك الخرطوم إلى تحمَّل مسئوليته القانونية الكاملة لضمان ودائع وحقوق العملاء.