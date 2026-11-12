مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيناقش مع ويتكوف وكوشنر قضايا قد تفضي إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أنه سيتم خلال اجتماع الرئيس بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، مناقشة قضايا تتعلق بالتوصل إلى تسوية سلمية.

وقال أوشاكوف "سنبحث اليوم ونناقش مختلف القضايا التي من شأنها أن تفضي إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية، وكلها قضايا تتعلق بالتوصل إلى تسوية سلمية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أوشاكوف أن الأوروبيين ما زالوا عاجزين عن اختيار مرشح واحد للتفاوض.

وقال أوشاكوف للصحفيين، ردا على طلب للتعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوروبا ستواجه صعوبة في اختيار مفاوض، "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا بالفعل. في الوقت الراهن، لا يستطيعون ذلك".

وأضاف أوشاكوف أن "الأمر يتوقف على من سيتفاوضون معه أيضا".