روسيا تبرر السيطرة على أصول جابان توباكو اليابانية

حاول مسئول روسي رفيع المستوى تبرير قرار الحكومة بوضع أصول شركة "جابان توباكاو " اليابانية في روسيا تحت الإدارة المؤقتة لإحدى الشركات الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن الإجراء هو رد على ما وصفته بـ"تصرف عدائي واضح" من جانب اليابان، في إشارة إلى عقوباتها الاقتصادية على روسيا بشأن غزو أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

وأوضحت زاخاروفا أن الإجراء يرجى منه تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن القيود غير العادلة والأحادية والرد بالمثل على العقوبات اليابانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الأسبوع الماضي أمرين تنفيذيين لوضع كل الوحدات السبعة التابعة لشركة "جابان توباكو" في روسيا تحت الإدارة المؤقتة، ما أسفر عن تجريد الشركة اليابانية من حقوق الإدارة.

يشار إلى أن الحكومة اليابانية هي أكبر مساهم في "جابان توباكو" حيث تمتلك أكثر من ثلث أسهم الشركة. وقد يؤثر أي انخفاض محتمل في توزيعات الأرباح عقب الخطوة الروسية على الوضع المالي لليابان.