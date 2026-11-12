إنذار بوجود قنبلة في محطة قطار بشمال فرنسا

أعلنت السلطات المحلية الفرنسية، صباح الخميس، تلقي إنذار بوجود قنبلة في محطة قطار كاليه-فريتون، شمال البلاد.

وحذرت محافظة با دو كاليه، من احتمال تأثر حركة القطارات بهذا الإنذار، وفق ما أعلنته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس».

وشهدت عدة مدن وعواصم خلال الأيام الماضية، سلسلة من الهجمات استهدفت مبردات محلات كبرى، وبلاغات كاذبة بوجود قنابل استهدفت رحلات جوية ومطارات ومؤسسات إعلامية، وشملت التهديدات والإنذارات فرنسا وإيطاليا والبرتغال والتشيك وأيرلندا وبريطانيا والمجر وهولندا وبلغاريا.

ولا توجد جهة متهمة معلن عنها حتى الآن، لكن الأوروبيين اتهموا روسيا وإيران مرارا خلال الأشهر الماضية بتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في أراضيهم، سواء تمثلت العمليات في حملات تضليل، أو أعمال تخريب، أو هجمات سيبرانية، أو اعتداءات.