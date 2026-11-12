سياسية ألمانية تطالب بدراسة لرصد حالات التمييز على أساس الجنس داخل الشرطة

طالبت مديرة الشؤون البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض، إيرينه ميهاليك، بإجراء دراسة حول التمييز على أساس الجنس داخل جهاز الشرطة، وذلك عقب صدور دراسة بشأن الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الألماني.

وقالت ميهاليك في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "من المستحسن أيضا إجراء دراسة لرصد حالات التمييز على أساس الجنس غير المعلنة داخل أجهزة الشرطة الألمانية".

وأوضحت ميهاليك أن وجود مفوض مستقل لشؤون الشرطة الألمانية يمثل بالفعل جهة مهمة تؤدي عملا مهما، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي، مضيفة أن تقريره الأخير أظهر عدد الحالات الموجودة أيضا داخل الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، وقالت: "لا يزال من المفترض وجود عدد كبير من الحالات غير المعلنة".

وقالت ميهاليك، التي عملت لفترة طويلة شرطية، إن مثل هذه الدراسة يمكن أن تسهم في تحسين إجراءات الوقاية وحماية المتضررين، مضيفة أنه يتعين طمأنة النساء - لا سيما داخل الأجهزة الأمنية التي لا تزال خاضعة لهيمنة الرجال - على "أن التجاوزات لن يتم التسامح معها، وأنهن سيحظين بالحماية والدعم بشكل حاسم".

وكان المفوض المستقل لشؤون الشرطة الألمانية، أولي جريتش، قد أشار مرارا إلى أن التمييز على أساس الجنس يمثل مشكلة داخل الشرطة، مشيرا إلى أن ذلك اتضح بالفعل في بداية توليه منصبه.



