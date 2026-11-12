الجيش الروسي يوجه ضربات دقيقة لمراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات متناهية الدقة، باستخدام أسلحة متنوعة، لمواقع استراتيجية تخدم القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.

وقال البيان "نفذت القوات المسلحة الروسية، ليلة أمس، هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة فائقة الدقة تم إطلاقها بريا، وطائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدفت منشآت الصناعة العسكرية، ومراكز الطاقة، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة الأوكرانية، في كييف ومحيطها"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم استهداف سفينة شحن جافة أثناء عبورها بحراً إلى موانئ منطقة أوديسا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.